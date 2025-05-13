Россия вместо мирных переговоров готовится к масштабному наступлению – Financial Times

Зеленский / © ТСН.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Турцию состоится независимо от того, приедет ли в Стамбул президент России Владимир Путин. Таким образом украинский лидер повысил ставки в кампании давления на Кремль, с помощью которой Запад пытается заставить российского диктатора сесть за стол переговоров.

Об этом пишет Financial Times.

В четверг, 15 мая, Зеленский планирует приехать в Анкару. Там он сначала встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а потом будет ожидать прибытия Путина в Стамбул или в любую другую точку Турции.

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«Если он сделает шаг и заявит о своей готовности к прекращению огня, то это откроет путь к обсуждению всех элементов прекращения войны. Если Путин не приедет, это будет означать только одно — Россия не готова к переговорам», — заявил Зеленский на встрече с журналистами во вторник, 13 мая.

Зеленский заявил, что не готов встречаться ни с одним российским официальным лицом, кроме Путина, поскольку «договориться» можно только с президентом России.

По данным офиса президента Украины, если встреча лидеров не состоится, группа украинских переговорщиков может встретиться с российскими коллегами без участия Зеленского.



Тем временем представители украинской разведки сообщили Financial Times, что Россия, похоже, готовится к более масштабному наступлению, перебрасывая силы в ключевые горячие точки на фронте, вместо того, чтобы сигнализировать о своей готовности к мирным переговорам.

Напомним, окружение Путина пытается замаскировать его молчание о переговорах в Турции. Диктатор не хочет заканчивать войну и боится прямых переговоров с Зеленским.

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