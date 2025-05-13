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Россия вместо мирных переговоров готовится к масштабному наступлению – Financial Times
Визит украинской делегации во главе с президентом Зеленским в Турцию состоится независимо от планов Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Турцию состоится независимо от того, приедет ли в Стамбул президент России Владимир Путин. Таким образом украинский лидер повысил ставки в кампании давления на Кремль, с помощью которой Запад пытается заставить российского диктатора сесть за стол переговоров.
Об этом пишет Financial Times.
В четверг, 15 мая, Зеленский планирует приехать в Анкару. Там он сначала встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а потом будет ожидать прибытия Путина в Стамбул или в любую другую точку Турции.
«Если он сделает шаг и заявит о своей готовности к прекращению огня, то это откроет путь к обсуждению всех элементов прекращения войны. Если Путин не приедет, это будет означать только одно — Россия не готова к переговорам», — заявил Зеленский на встрече с журналистами во вторник, 13 мая.
Зеленский заявил, что не готов встречаться ни с одним российским официальным лицом, кроме Путина, поскольку «договориться» можно только с президентом России.
По данным офиса президента Украины, если встреча лидеров не состоится, группа украинских переговорщиков может встретиться с российскими коллегами без участия Зеленского.
Тем временем представители украинской разведки сообщили Financial Times, что Россия, похоже, готовится к более масштабному наступлению, перебрасывая силы в ключевые горячие точки на фронте, вместо того, чтобы сигнализировать о своей готовности к мирным переговорам.
Напомним, окружение Путина пытается замаскировать его молчание о переговорах в Турции. Диктатор не хочет заканчивать войну и боится прямых переговоров с Зеленским.