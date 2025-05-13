"Евровидение-2025": онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса

Сцена "Евровидения-2025" / © eurovision.tv

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Во вторник, 13 мая, в швейцарском городе Базель отгремит первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2025".

Место проведение песенной гонки – арена Санкт-Якобсгалле. На главную сцену "Евровидения-2025" в первом полуфинале выйдет 15 стран-участниц, среди которых Исландия, Польша, Словения, Эстония, Украина, Швеция, Португалия, Норвегия, Бельгия, Азербайджан, Сан-Марино, Албания, Нидерланды, Хорватия и Кипр. В нашем материале можно ознакомиться с их песнями и узнать, в каком порядке они будут выступать. Также своими номерами будут радовать представители Испании, Италии и Швейцарии, которые автоматически попадают в финал.

Посмотреть первый полуфинал "Евровидения-2025" можно на официальном YouTube-канале конкурса – Eurovision Song Contest.

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Тем временем, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию. Мы тщательно следим за ходом событий на конкурсе и первыми сообщим, кто же попал в первую десятку финалистов и удастся ли Ziferblat завоевать билет в гранд-финал.

Сейчас же предлагаем узнать, как украинцам проголосовать за своего фаворита. Кстати, те, кто находится за границей, а именно в странах, которые учавствуют в первом полуфинале, могут отдать свой голос за Ziferblat.