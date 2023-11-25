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Кремль хоче встановити тотальне стеження за росіянами через камери відеоспостереження - ISW

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Кремль хоче встановити тотальне стеження за росіянами через камери відеоспостереження - ISW

Кремль / Фото: pixabay.com

Всього у РФ нараховують приблизно 1,2 млн камер відеоспостереження і половина з них доступна для влади.

Кремль хоче отримати контроль над всіма системами відеоспостереження у РФ для посилення репресій в країні.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні вказується, що російське Мінцифри ініціювало створення єдиної платформи для зберігання та обробки відеоматеріалів з усіх систем відеоспостереження в Росії, вартість якої становитиме близько $134 млн.

Повідомляється, що всього у РФ нараховують приблизно 1,2 млн камер відеоспостереження і половина з них доступна для влади. Російське Мінцифри хоче збільшити кількість камер до 5 млн штук до 2030 року. У всі камери буде інтегроване програмне забезпечення для розпізнавання осіб і зображень.

Нагадаємо, раніше  керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.), генерал армії Микола Маломуж заявив, що російському диктатору Путіну потрібна якась перемога до виборів у РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Путін помилував чергового серійного вбивцю-канібала, аби той воював в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
19
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