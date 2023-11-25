Астрологічний прогноз на 25 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто ухвалювати важливих рішень і братися за серйозні справи, навіть якщо вони стосуються господарських та побутових питань.

Символ дня: Диск.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій, електрик, волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

За якусь частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: лікарські препарати дуже швидко всмоктуються у кров, тому не варто перевищувати їхнє дозування.

Живлення дня: шлунок потребує навантаження, тому від дієт та голодування необхідно відмовитися.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Магія та містика дня: можна опрацьовувати карму.

Сни дня: сни нинішньої місячної доби дадуть відповідь на важливе питання.

Табу дня: не варто вирушати у поїздки – вони навряд чи виявляться вдалими.

Цитата дня: «Доля в моїх руках та щастя завжди зі мною» (Тамерлан).

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