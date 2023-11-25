Астрологический прогноз на 25 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит принимать важные решения и браться за серьезные дела, даже если они касаются хозяйственных и бытовых вопросов.
Символ дня: диск.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, электрик, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: лекарственные препараты очень быстро всасываются в кровь, поэтому не стоит превышать их дозировку.
Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому от диет и голодания необходимо отказаться.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Магия и мистика дня: можно прорабатывать карму.
Сны дня: сны нынешних лунных суток дадут ответ на важный вопрос
Табу дня: не стоит отправляться в поездки – они вряд ли окажутся удачными.
Цитата дня: "Судьба в моих руках и счастье всегда со мной" (Тамерлан).
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