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Астрологический прогноз на 25 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
273
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 25 ноября

Рубин - камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит принимать важные решения и браться за серьезные дела, даже если они касаются хозяйственных и бытовых вопросов. 

Символ дня: диск. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, электрик, васильковый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: лекарственные препараты очень быстро всасываются в кровь, поэтому не стоит превышать их дозировку. 

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому от диет и голодания необходимо отказаться. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно прорабатывать карму.

Сны дня: сны нынешних лунных суток дадут ответ на важный вопрос

Табу дня: не стоит отправляться в поездки – они вряд ли окажутся удачными. 

Цитата дня: "Судьба в моих руках и счастье всегда со мной" (Тамерлан). 

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Дата публикации
Просмотры
273
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