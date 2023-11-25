Астрологический прогноз на 25 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит принимать важные решения и браться за серьезные дела, даже если они касаются хозяйственных и бытовых вопросов.

Символ дня: диск.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, электрик, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: лекарственные препараты очень быстро всасываются в кровь, поэтому не стоит превышать их дозировку.

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому от диет и голодания необходимо отказаться.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Магия и мистика дня: можно прорабатывать карму.

Сны дня: сны нынешних лунных суток дадут ответ на важный вопрос

Табу дня: не стоит отправляться в поездки – они вряд ли окажутся удачными.

Цитата дня: "Судьба в моих руках и счастье всегда со мной" (Тамерлан).

Читайте также: