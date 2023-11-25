Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушные силы сообщили о пуске баллистической ракеты на Киев

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1733
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушные силы сообщили о пуске баллистической ракеты на Киев

Карта воздушных тревог / Фото: alerts.in.ua

Также на разные регионы Украины продолжается атака враждебных БПЛА.

Воздушные силы сообщили о запуске российскими кафиров баллистической ракеты в сторону Киева в 3:30 ночи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.

"Ракета на Киев с севера!" – говорится в сообщении.

Позже мониторинговые каналы сообщили, что враждебная цель прекратила существование в пределах области.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили, что атака вражеских ударных БПЛА с юга и с северо-востока продолжается

"Угроза применения ударных БПЛА для областей, в которых объявлена тревога, остается!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Воздушных силах рассказали, изменится ли схема оповещения о тревогах во время взлетов российских МиГов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1733
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация