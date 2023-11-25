Воздушные силы сообщили о пуске баллистической ракеты на Киев

Также на разные регионы Украины продолжается атака враждебных БПЛА.

Воздушные силы сообщили о запуске российскими кафиров баллистической ракеты в сторону Киева в 3:30 ночи.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.

"Ракета на Киев с севера!" – говорится в сообщении.

Позже мониторинговые каналы сообщили, что враждебная цель прекратила существование в пределах области.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили, что атака вражеских ударных БПЛА с юга и с северо-востока продолжается

"Угроза применения ударных БПЛА для областей, в которых объявлена тревога, остается!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Воздушных силах рассказали, изменится ли схема оповещения о тревогах во время взлетов российских МиГов.

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