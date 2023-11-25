Байден рассказал о причине атаки ХАМАС на Израиль

Президент США Джо Байден заявил, что причиной атаки боевиков ХАМАС на Израиль могло стать сближение США и Саудовской Аравии, а также усилия Вашингтона по укреплению стабильности на Ближнем Востоке.

Также читайте Страх и стратегия Путина: почему диктатор стремится закончить войну до выборов в США

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"Я считаю, что одной из причин, почему ХАМАС нанес удар, заключалось в том, что они знали о моем очень тесном сотрудничестве с саудовцами и другими (странами – ред.) в регионе, чтобы принести мир в регион, признав Израиль и право Израиля на существование", — заметил Байден.

Президент США отметил, что он не может подтвердить свои слова доказательствами, но это его личное мнение.

Байден в этом контексте напомнил об обсуждении на саммите G20 масштабного железнодорожного проекта, который бы соединил Индию с Европой через Ближний Восток.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США может наконец-то одобрить пакет помощи для Украины в середине декабря.

Кроме того, мы ранее информировали, что экспрезидент США Дональд Трамп опубликовал агитационный видеоролик, в котором похвастался своей "дружбой" с Путиным и Ким Чен Ином.

Читайте также: