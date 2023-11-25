Дания значительно увеличит военную помощь для Украины

Министерство обороны Дании объявило об увеличении военной помощи для Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Дании.

В сообщении указывается, что военная помощь для Украины увеличится на $380 млн.

"Сейчас неопределенные времена. Они требуют постоянной переоценки угроз и требуют от нас адаптации к новым угрозам. Мы должны обеспечить, чтобы наши Вооруженные силы были сильными, и необходимо обеспечить нашу долгосрочную поддержку Украины в ее борьбе за свободу, что также имеет последствия для нас". датчан", — сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Сообщается, что эта помощь будет дополнительной к $800 млн, которые Дания пообещала потратить для поддержки украинцев. Страна заявила, что включит средства для Украины в свои обязательства перед НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что в министерстве обороны Дании объявили новый пакет военной помощи Украине на сумму более полумиллиарда долларов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Дания и Чехия предоставит Украине общий пакет помощи.

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