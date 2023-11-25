Данія значно збільшить військову допомогу для України

Міністерство оборони Данії оголосило про збільшення військової допомоги для України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Данії.

У повідомленні вказується, що військова допомога для України збільшиться на $380 млн.

"Зараз непевні часи. Вони вимагають постійної переоцінки загроз і вимагають від нас адаптації до нових загроз. Ми повинні забезпечити, щоб наші Збройні сили були сильними, і необхідно забезпечити нашу довгострокову підтримку України в її боротьбі за свободу, що також має наслідки для нас, данців", — сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Повідомляється, що ця допомога буде додатковою до $800 млн, які Данія раніше пообіцяла витратити для підтримки українців. Країна заявила, що включить кошти для України у свої зобов’язання перед НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у міністерстві оборони Данії оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму понад пів мільярда доларів.

Крім того, ми раніше інформували, що Данія та Чехія нададуть Україні спільний пакет допомоги.

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