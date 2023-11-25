Україною шириться повітряна тривога через загрозу БпЛА

Військові закликають не ігнорувати сигнали тривоги у тих областях, де вона оголошена.

У низці регіонів Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників типу "шахед".

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

"Чергова група "Шахедів" на півдні Дніпропетровщини, рухається у напрямку Кривого Рогу! Кілька груп "Шахедів" рухаються у напрямку Кропивницького з півдня!", - йдеться у повідомленні.

Наразі повітряна тривога оголошена Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровські та Запорізькій областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Крім того, ми раніше інформували, що у Повітряних силах розповіли, чи зміниться схема сповіщення про тривоги під час зльотів російських МіГів.

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