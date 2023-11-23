Чи можна виписати е-рецепт на декілька препаратів: у НСЗУ дали відповідь

Тепер електронний рецепт можна отримати без візиту до лікаря.

Національна служба здоровʼя України дала відповіді на поширені запитання про електронний рецепт.

Про це йдеться на сторінці НСЗУ у Facebook.

Чи можна виписати е-рецепт на декілька препаратів?

Ні, лікар може виписати один е-рецепт тільки на одне найменування лікарського засобу. Інші препарати, що були призначені за схемою лікування та не є рецептурними, пацієнт може самостійно придбати в аптеці.

Чи потрібно заповнювати план лікування для виписування електронного рецепта?

Заповнення плану лікування під час виписування е-рецепта на рецептурні препарати за власні кошти пацієнта є опційним та здійснюється на розсуд лікаря. Водночас у разі призначення деяких препаратів, що підлягають реімбурсації, створення плану лікування є обовʼязковим. Це передбачено Правилами виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення (наказ МОЗ від 19.07.2005 №360).

Нагадаємо, від жовтня електронний рецепт можна отримати без візиту до лікаря, як це зробити - ᐅу матеріалі ТСН.ua.

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