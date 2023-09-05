Е-рецепти для наркотичних ліків: що зміниться у вересні

Для виїзду за кордон із такими ліками необхідно буде мати е-рецепт.

В аптеках від вересня придбати наркотичні та психотропні лікарські засоби можна буде лише за наявності електронного рецепта.

Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Як зазначається, зміни набувають чинності у середині вересня.

"Рішення сприятиме запобіганню неконтрольованого обігу наркотичних та психотропних препаратів, вживання яких має особливо небезпечні наслідки для життя та здоров’я людини", - зауважили в МОЗ.

При цьому, слід зауважити, що паперовий рецепт діятиме лише на територіях, де тривають активні бойові дії та для призначення наркотичних лікарських засобів, що виготовляються в аптеці.

Крім того, для виїзду за кордон із такими ліками необхідно буде мати е-рецепт та інформаційну довідку від лікаря з підписом і печаткою.

"Ухвалені зміни передбачають і те, що призначення лікарем пільгових наркотичних (психотропних) лікарських засобів, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в рамках програм місцевих бюджетів, здійснюватиметься також за електронним рецептом", - сказано у повідомленні.

Додамо, що від 1 липня "Доступні ліки" почали випускали лише за електронним рецептом.

Нагадаємо, що у рамках програми "Доступні ліки" українці можуть отримати деякі препарати безкоштовно. Нині в програму входять 486 лікарських засобів.

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