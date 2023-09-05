Е-рецепты для наркотических лекарств: что изменится в сентябре

Для выезда за границу с таким лекарством необходимо будет иметь е-рецепт.

В аптеках с сентября купить наркотические и психотропные лекарственные средства можно будет только при наличии электронного рецепта.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Как отмечается, изменения вступают в силу в середине сентября.

"Решение будет способствовать предотвращению неконтролируемого обращения наркотических и психотропных препаратов, употребление которых имеет особо опасные последствия для жизни и здоровья человека", — отметили в Минздраве.

При этом следует отметить, что бумажный рецепт будет действовать только на территориях, где продолжаются активные боевые действия и для назначения наркотических лекарственных средств, производимых в аптеке.

Кроме того, для выезда за границу с таким лекарством необходимо будет иметь е-рецепт и информационную справку от врача с подписью и печатью.

"Принятые изменения предполагают и то, что назначение врачом льготных наркотических (психотропных) лекарственных средств, частичная или полная стоимость которых возмещается в рамках программ местных бюджетов, будет осуществляться также по электронному рецепту", — говорится в сообщении.

Добавим, что с 1 июля "Доступные лекарства" начали выпускать только по электронному рецепту.

Напомним, что в рамках программы "Доступное лекарство" украинцы могут получить некоторые препараты бесплатно. В настоящее время в программу входят 486 лекарственных средств.

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