Доступные лекарства: какие препараты можно получить бесплатно

В рамках программы "Доступные лекарства" украинцы могут получить некоторые препараты бесплатно. В настоящее время в программу входят 486 лекарственных средств по следующим направлениям: сердечно-сосудистые заболевания; сахарный и несахарный диабет; хронические болезни нижних дыхательных путей; расстройства поведения и психики и эпилепсия; болезнь Паркинсона; иммуносупрессивные препараты.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

Для того чтобы получить лекарства бесплатно, нужно обратиться к семейному врачу или другому врачу-специалисту. Он должен выписать назначение и е-рецепт. После получения назначения и первого е-рецепта от врача-специалиста дальнейшие рецепты можно получать у своего семейного врача.

Получить "доступное лекарство" можно в аптеках, имеющей договор с НСЗУ. Обычно такие аптеки имеют специальную отметку "Доступные лекарства".

Актуальный перечень лекарств, которые можно получить бесплатно или с небольшой доплатой, можно узнать, перейдя по ссылке.

Вынужденные переселенцы могут обращаться к врачу без декларации.

Найти ближайшую аптеку с договором с НСЗУ можно:

позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор подскажет, где ближайшая аптека, у которой есть договор с НСЗУ, которая отпускает лекарства по необходимому направлению;

через чат-бот "Спитай Гриця". Следуйте указаниям чат-бота и он укажет, где ближайшая аптека;

"Спитай Гриця". Следуйте указаниям чат-бота и он укажет, где ближайшая аптека; через дашборд на сайте НСЗУ. В меню слева выберите ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации. Дашборд покажет аптеки, соответствующие вашему запросу, с адресами и телефоном.

Напомним, с 1 июля "Доступные лекарства" будут отпускать только по электронному рецепту – как его получить.

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