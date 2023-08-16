В Україні заборонили три медпрепарати через смерть дитини та дорослого у лікарні Дніпра

У міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. М. Ф. Руднєва у Дніпрі через побічні дії від медпрепаратів померла дитина та дорослий. Ці партії препаратів заборонили використовувати в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерстві охорони здоров'я.

У МОЗ повідомили, що у лікарні Дніпра сталася надзвичайна ситуація. 11 пацієнтів, серед них — 5 дорослих та 6 дітей, отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення операцій. Через це померло двоє людей - дитина та дорослий.

"Наразі Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та застосування декількох партій медичних препаратів, які ймовірно спричинили тяжкі побічні реакції під час проведення операцій. Мова про три найменування медпрепаратів", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Усім, хто реалізовує ці медичні препарати, повинні перевірити, чи є у них ці сумнівні партії.

"Окрім того, Міністерство охорони здоров’я створило комісію з залученням експертів, фахівців Держлікслужби, департаменту фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ України, а також надало доручення Центру контролю та профілактики хвороб Дніпропетровської області для вивчення всіх фактів, які призвели до трагічної ситуації. Комісія представить свої висновки, після чого буде вжито відповідні заходи", - повідомили у МОЗ.

Наразі у міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. М. Ф. Руднєва не проводяться операції.

Нагадаємо, в одній із лікарень Дніпра після операції помер 11-річний хлопчик. Причиною смерті став неякісний медичний препарат, який викликав тяжку побічну реакцію.

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