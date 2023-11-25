Життя на кордоні з РФ: як армія Путіна знищує місто на Харківщині і що кажуть люди

Місто Вовчанськ у Харківській області, що на кордоні з РФ, готується до складної зими. Це єдина громада, яка до повномасштабного вторгнення, була під’єднана до російського газогону. Після звільнення, росіяни перекрили постачання газу і розпочали щоденні атаки на місто, де залишається 10 тисяч людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Жителька Вовчанська Раїса Васильченко родом з російського міста Шебекіно Бєлгородської області, звідки тепер летять снаряди по її хаті. Вона пережила три прильоти поруч. Під час останнього саме пішла по дрова у сарай, їй вдалось вижити.

Місто по кілька разів на день обстрілюють з артилерії та мінометів. Будівля адміністрації розсипалася після нещодавнього влучання авіабомби. Потрощена майже половина людських хат. У місті посеред вулиць стирчать нерозірвані снаряди. А за містом - чатують російські дрони. До ворожої країни тут можна й пішки дійти - кілька кілометрів.

Вовчанськ був окупований у перші години повномасштабного вторгнення. Відтоді тут життя неначе завмерло. А після звільнення восени двадцять другого почалися щоденні обстріли і життя без газу.

Вовчанськ

У місті багатоповерхівки стоять порожні, люди виїхали. Без газу пристосувалися жити у приватних будинках - встановлюють буржуйки, топлять пічки. Головна потреба нині у дровах.

"У цьому році від держави ми не отримали субвенції на дрова .Дрова були тільки в минулому році. В цьому році ми дякуючи благодійним фондам і міжнародним організаціям і виділили ми з власного бюджету кошти, щоб закрити питання з незахищеним населенням, які не мають змоги самі заготовити або придбати деревину", - каже начальник Вовчанської МВА Тамаз Габбарашвілі.

Тамаз Габбарашвілі.

Нині на вулицях Вовчанська малолюдно. Більшість виїхали на зиму. Лишається понад 10 тисяч місцевих і більше половини - це пенсіонери, які навідріз відмовляються покидати свої домівки.

"Ой, господи, я хочу залишитись тут", - каже жителька Вовчанська.

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