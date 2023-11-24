У Росії визнали “іноагентом” колишнього прем’єр-міністра

У п’ятницю, 24 листопада, Міністерство юстиції РФ внесло колишнього російського прем'єр-міністра країни Михайла Касьянова до реєстру “іноземних агентів”. Його звинуватили в “дискредитації зовнішньої та внутрішньої політики Російської Федерації” та виступах проти воєнних дій в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

“М.М. Касьянов брав участь у створенні та розповсюдженні для необмеженого кола осіб повідомлень і матеріалів іноземних агентів, поширював недостовірну інформацію про прийняті органами публічної влади Російської Федерації рішення і політику, що проводиться ними. Виступав проти спеціальної військової операції [так у Росії називають війну] в Україні, брав участь як респондент на інформаційних майданчиках, що надаються іноземними структурами”, - перераховано “гріхи” колишнього російського прем’єра у офіційному повідомленні.

Також Касьянову дорікають членством в “Антивоєнному Комітеті Росії” — об'єднанні, яке, за твердженням Мін'юсту РФ, “спрямоване на дискредитацію зовнішньої та внутрішньої політики Російської Федерації”.

Хто такий Касьянов

Михайло Касьянов займав посаду прем'єр-міністра РФ від травня 2000 року до лютого 2004 року. У 2017 році видання Forbes назвало Касьянова одним із найефективніших прем'єр-міністрів в історії сучасної Росії.

Від 2005 року перебуває в опозиції до чинної влади в Кремлі. У 2010 році він спільно з опозиціонерами Борисом Нємцовим, Володимиром Рижковим та Володимиром Міловим створив коаліцію “За Росію без свавілля та корупції”, яка пізніше перетворилася на "Партію народної свободи" (ПАРНАС). У травні 2023 року цю партію було ліквідовано рішенням Верховного суду РФ.

Від червня 2022 року Михайло Касьянов проживає за кордоном.

Нагадаємо, на початку 2023 року у Держдумі РФ запропонували надати статус іноагента українській письменниці, перекладачці та культурній діячці Лесі Українці, а також знести всі її пам'ятники.

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