В России признали "иноагентом" бывшего премьер-министра

Бывший глава российского правительства был обвинен в “дискредитации внешней и внутренней политики Российской Федерации”.

В пятницу, 24 ноября, Министерство юстиции РФ внесло бывшего российского премьер-министра страны Михаила Касьянова в реестр "иностранных агентов". Его обвинили в "дискредитации внешней и внутренней политики Российской Федерации" и выступлениях против военных действий в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

“М.М. Касьянов участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принятых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции [так в России называют войну] в Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами”, — перечислены “грехи” бывшего российского премьера в официальном сообщении.

Также Касьянову упрекают в членстве в "Антивоенном Комитете России" — объединении, которое, по утверждению Минюста РФ, "направлено на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации".

Кто такой Касьянов

Михаил Касьянов занимал должность премьер-министра РФ с мая 2000 года по февраль 2004 года. В 2017 году издание Forbes назвало Касьянова одним из самых эффективных премьер-министров в истории современной России.

С 2005 года находится в оппозиции действующей власти в Кремле. В 2010 году он совместно с оппозиционерами Борисом Немцовым, Владимиром Рыжковым и Владимиром Миловым создал коалицию "За Россию без произвола и коррупции", которая позже превратилась в "Партию народной свободы" (ПАРНАС). В мае 2023 года эта партия была ликвидирована решением Верховного суда РФ.

С июня 2022 года Михаил Касьянов проживает за границей.

Напомним, в начале 2023 года в Госдуме РФ предложили предоставить статус иноагента украинской писательнице, переводчице и культурному деятелю Леси Украинке, а также снести все ее памятники.

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