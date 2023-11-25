Байден розповів про причину атаки ХАМАС на Ізраїль

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що причиною атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль могло стати зближення США та Саудівської Аравії, а також зусилля Вашингтона щодо зміцнення стабільності на Близькому Сході.

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Про це він заявив під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Я вважаю, що однією з причин, чому ХАМАС завдав удару, полягало в тому, що вони знали про мою дуже тісну співпрацю із саудівцями та іншими (країнами – ред.) у регіоні, щоби принести мир у регіон, визнавши Ізраїль та право Ізраїлю на існування", - зауважив Байден.

Президент США зазначив, що він не може підтвердити свої слова доказами, але це його особиста думка.

Байден у цьому контексті нагадав про обговорення на саміті G20 масштабного залізничного проєкту, який з’єднав би Індію з Європою через Близький Схід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конгрес США може нарешті схвалити пакет допомоги для України в середині грудня.

Крім того, ми раніше інформували, що експрезидент США Дональд Трамп опублікував агітаційний відеоролик, в якому похизувався своєю “дружбою” з Путіним та Кім Чен Ином.

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