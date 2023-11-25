Американська Nvidia попередила про перенесення постачання чипів з ШІ до Китаю

Раніше очікувалось, що Nvidia випустить нові чипи для штучного інтелекту вже 16 листопада.

Американська технологічна компанія Nvidia повідомила своїм клієнтам у Китаї, що старт виробництва нових чипів зі штучним інтелектом (ШІ), які були розроблені з урахуванням експортних обмежень до КНР, буде відкладено до першого кварталу наступного року.

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Про це інформує Reuters із посиланням на два джерела.

"Відкладений чип – це H20, найпотужніший із трьох чипів, орієнтованих на Китай, які Nvidia розробила з дотриманням нових експортних обмежень США", - зазначається в повідомленні.

Раніше очікувалось, що Nvidia випустить нові чипи для штучного інтелекту вже 16 листопада.

Джерела видання повідомляють, що тепер може йтися про терміни поставок не раніше лютого-березня наступного року. При цьому уточнюється, що H20 затримуються через проблеми, які виникли у виробників серверів при інтеграції чипів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що штучний інтелект на YouTube дозволить створювати музичні треки.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна підтримала декларацію про безпеку застосування ШІ.

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