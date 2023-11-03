Україна підтримала декларацію про безпеку застосування ШІ

Технологія є корисною для багатьох сфер, але вона не може розвиватися безконтрольно.

Україна підписала декларацію Блетчлі, яка передбачає безпеку використання штучного інтелекту. Йдеться про співпрацю 29 урядів, зокрема США, ЄС та Австралії, у дослідженнях безпеки штучного інтелекту.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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Підписання договору відбулося у межах наймасштабнішого заходу з безпеки штучного інтелекту у світі, який має назву AI Safety Summit.

"Ми маємо слідувати світовим трендам розвитку інновацій. Коли йдеться про кібербезпеку, ШІ може як значно підвищувати захищеність систем, так і спрощувати процес проведення кібератак і робити їх більш успішними. Важливо знайти баланс між регулюванням цієї технології, при цьому не зупиняючи її розвиток", – відзначив заступник Міністра цифрової трансформації Єгор Дубинський, який представляв Україну.

Так, країни домовилися про розробку та імплементацію ризик-орієнтованих політик регулювання ШІ, які б унеможливлювали негативні наслідки внаслідок його застосування. Безумовно, технологія AI корисною технологією для економічного зростання та сталого розвитку.

"Але технологія не може розвиватися без будь-якого нагляду й потребує встановлених "правил гри", – наголосили на саміті.

Раніше ШІ визнали головним словом 2023 року. Воно здійснило справжню революцію.

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