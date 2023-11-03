Украина поддержала декларацию о безопасности применения ИИ

Технология полезна для многих сфер, но она не может развиваться бесконтрольно.

Украина подписала декларацию Блетчли, предусматривающую безопасность использования искусственного интеллекта. Речь идет о сотрудничестве 29 правительств, в том числе США, ЕС и Австралии, в исследованиях безопасности искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Подписание договора состоялось в рамках самого масштабного мероприятия по безопасности искусственного интеллекта в мире под названием AI Safety Summit.

"Мы должны следовать мировым трендам развития инноваций. Когда речь идет о кибербезопасности, ИИ может как значительно повышать защищенность систем, так и упрощать процесс проведения кибератак и делать их более успешными. Важно найти баланс между регулированием этой технологии, при этом не останавливая ее развитие", – отметил заместитель Министра цифровой трансформации Егор Дубинский, представлявший Украину.

Так, страны договорились о разработке и имплементации риск-ориентированных политик регулирования ИИ, которые делали бы невозможными негативные последствия вследствие его применения. Безусловно, технология AI является полезной технологией для экономического роста и устойчивого развития.

"Но технология не может развиваться без какого-либо надзора и нуждается в установленных "правилах игры", – подчеркнули на саммите.

Ранее ИИ признали главное слово 2023 года. Оно совершило подлинную революцию.

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