Лист пасажира "Титаніка" продали за рекордну суму

«Титанік» / © Associated Press

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На аукціоні у Британії продали лист, написаний одним з пасажирів «Титаніка» за кілька днів до катастрофи. Лот пішов з молотка за 300 тисяч фунтів стерлінгів ($399 тисяч).

Про це пише Associated Press.

У повідомленні, написаному на листівці, 10 квітня 1912 року пасажиром першого класу Арчибальдом Грейсі, йшлося про сам «Титанік».

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«Це прекрасний корабель, але я дочекаюся закінчення моєї подорожі, перш ніж виносити йому вирок», — написав він своєму двоюрідному дідусеві.

Листівку придбав приватний колекціонер зі Сполучених Штатів. Ціна лота значно перевищила початкові 60 тисяч фунтів стерлінгів.

Як зазначається, Арчибальд Грейсі, якому вдалося врятуватися на судні «Карпатія», згодом написав книгу «Правда про „Титанік“, де розповів про події останньої ночі перед катастрофою.

Аукціоністи розповіли, що «Правда про Титанік» залишається одним із найдокладніших і найдостовірніших свідчень про події тієї фатальної ночі.

«Неможливо переоцінити рідкість цього лота: він написаний одним із найвідоміших тих, хто вижив, з прекрасним змістом і на рідкісному носії — поштовій картці. Воістину винятковий екземпляр музейного рівня», — підкреслили організатори аукціону.

Нагадаємо, Великій Британії з аукціону продали золотий кишеньковий годинник найбагатшої людини на «Титаніку». Приватний американський колекціонер зі США заплатив за нього рекордні 1,175 мільйона фунтів стерлінгів (майже півтора мільйон доларів).