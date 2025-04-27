Письмо пассажира "Титаника" продали за рекордную сумму

«Титаник» / © Associated Press

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На аукционе в Британии было продано письмо, написанное одним из пассажиров «Титаника» за несколько дней до катастрофы. Лот ушел с молотка за 300 тысяч фунтов стерлингов ($399 тысяч).

Об этом пишет Associated Press.

В сообщении, написанном на открытке, 10 апреля 1912 года пассажиром первого класса Арчибальдом Грейси, речь шла о самом «Титанике».

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«Это прекрасный корабль, но я дождусь окончания моего путешествия, прежде чем выносить ему приговор», — написал он своему двоюродному дедушке.

Открытку приобрел частный коллекционер из Соединенных Штатов. Цена лота значительно превысила начальные 60 тысяч фунтов стерлингов.

Как отмечается, Арчибальд Грейси, которому удалось спастись на судне «Карпатия», впоследствии написал книгу «Правда о „Титанике“, где рассказал о событиях последней ночи перед катастрофой.

Аукционисты рассказали, что «Правда о Титанике» остается одним из самых подробных и достоверных свидетельств о событиях той роковой ночи.

«Невозможно переоценить редкость этого лота: он написан одним из самых известных выживших с прекрасным содержанием и на редком носителе — почтовой карточке. Поистине, исключительный экземпляр музейного уровня», — подчеркнули организаторы аукциона.

Напомним, Великобритании с аукциона продали золотые карманные часы самого богатого человека на «Титанике» . Частный американский коллекционер из США заплатил за него рекордные 1,175 миллиона фунтов стерлингов (около полутора миллионов долларов).