Не боится погибнуть: к затонувшему "Титанику" отправится еще один миллиардер

Миллиардер попросил построить подводный аппарат, который мог бы безопасно доставить пассажиров к затонувшему в 1912 году кораблю.

К затонувшему в 1912 году кораблю "Титаник" спустятся на подводном аппарате исследователь глубин океана и миллиардер. Их желание не отбыл факт того, что в прошлом году аппарат OceanGate взорвался во время такой же экспедиции.

Об этом пишет издание IFLScience.

Как отмечается, планирование нового путешествия началось, когда 74-летний американский миллиардер Ларри Коннор позвонил Патрику Лехи, соучредителю и генеральному директору компании Triton Submarines.

Миллиардер попросил построить подводный аппарат, который мог бы безопасно доставить пассажиров к затонувшему в 1912 году кораблю. Основное требование по субмарине касалось того, чтобы она могла многократно и безопасно погружаться на глубину, где находится "Титаник".

По словам Коннора, он "хочет показать людям во всем мире, что, хотя океан чрезвычайно мощный, он может быть прекрасным, приятным и действительно изменить жизнь, если поступать правильно".

Миллиардер и ученый планируют использовать в путешествии подводный аппарат под названием Triton 4000/2 Abyssal Explorer. В компании эту субмарину описывают, как "наиболее глубоководная акриловая подводная лодка в мире". Эта субмарина может опускаться на глубину до 4 км. Этот аппарат уже использовался для исследований глубочайших мест на Земле. Стоимость субмарины – 20 миллионов долларов.

Коннор и Лехи надеются отправиться к месту крушения "Титаника", расположенному у побережья Ньюфаундленда на глубине 3810 метров и провести научное исследование этого места.

Напомним, что единицу самого богатого человека на "Титанике" продали за рекордную сумму.

Читайте также: