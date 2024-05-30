Не боїться загинути: до затонулого "Титаніка" вирушить ще один мільярдер

Мільярдер попросив побудувати підводний апарат, який би міг безпечно доставити пасажирів до затонулого в 1912 році корабля.

До корабля “Титанік”, який затонув у 1912 році, спустяться на підводному апараті дослідник глибин океану та мільярдер. Їхнє бажання не відбув факт того, що торік апарат компанії OceanGate вибухнув під час такої ж експедиції.

Про це пише видання IFLScience.

Як зазначається, планування нової подорожі почалося, коли 74-річний американський мільярдер Ларрі Коннор зателефонував Патріку Лехі, співзасновнику та генеральному директору компанії Triton Submarines.

Мільярдер попросив побудувати підводний апарат, який би міг безпечно доставити пасажирів до затонулого в 1912 році корабля. Основна вимога стосовно субмарини стосувалася того, щоб вона могла багаторазово і безпечно занурюватися на глибину, де знаходиться "Титанік".

За словами Коннора, він “хоче показати людям в усьому світі, що, хоча океан надзвичайно потужний, він може бути чудовим, приємним і справді змінити життя, якщо діяти правильно”.

Мільярдер та вчений планують використати в подорожі підводний апарат під назвою Triton 4000/2 Abyssal Explorer. В компанії цю субмарину описують, як “найбільш глибоководний акриловий підводний човен у світі”. Ця субмарина може опускатися на глибину до чотирьох кілометрів. Цей апарат уже використовували для досліджень найглибших місць на Землі. Вартість субмарини — 20 мільйонів доларів.

Коннор і Лехі сподіваються вирушити до місця катастрофи "Титаніка", що розташоване біля узбережжя Ньюфаундленду на глибині 3810 метрів і провести наукове дослідження цього місця.

Нагадаємо, що г одинник найбагатшої людини на "Титаніку" продали за рекордну суму.

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