Готові значно збільшити поставки деревини на фронт, - генеральний директор ДП «Ліси України»

Про це заявив генеральний директор «Лісів України» Юрій Болоховець, відповідаючи на запитання журналістів.

«Оборона держави — наш пріоритет. Підприємство першочергово виконувало і виконує всі без виключення оборонні замовлення. Ми — найбільша державна компанія. Якщо в цьому буде потреба, «Ліси України» готові до значного збільшення обсягів поставок», - зазначив Болоховець.

За словами очільника підприємства, умови передачі деревини для фортифікацій визначають Міноборони, ОВА, військові підрозділи. Це можуть бути тендери, прямі договори, інші механізми.

«Замовникам немає необхідності звертатися до посередників — ми знайдемо обсяги, організуємо поставку. Про яку б точку на карті України не йшлося», - підкреслив Болоховець.

Нагадаємо, нещодавно ДП "Ліси України" виграло тендер Міністерства оборони України на поставку майже 28 тис. куб. м деревини. Торги відбувалися на Prozorro. Також цього року ДП "Ліси України" безоплатно надало Силам оборони майже 75 тис. куб. м деревини.