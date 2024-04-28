Годинник найбагатшої людини на "Титаніку" продали за рекордну суму

У Великій Британії з аукціону продали золотий кишеньковий годинник найбагатшої людини на "Титаніку". Приватний американський колекціонер зі США заплатив за нього рекордні 1,175 мільйона фунтів стерлінгів (майже півтора мільйон доларів)

Про це пише Bloomberg.

Перший власник годинника — 47-річний бізнесмен Джон Джейкоб Астор, потонув разом з кораблем 1912 року.

Тіло Астора дістали з Атлантичного океану за сім днів після трагедії. З ним виявлено його вишуканий 14-каратний золотий кишеньковий годинник Waltham з гравіюванням JJA.

Астор відомий як найбагатший пасажир на борту "Титаніку" і на той час вважався одним із найбагатших у світі. Його чистий капітал становив приблизно 87 мільйонів доларів США, що еквівалентно кільком мільярдам доларів сьогодні.

Нагадаємо, попередня найбільша сплачена за артефакти "Титаніка" сума становила 1,1 мільйона фунтів стерлінгів за скрипку, на якій грали під час того, як корабель йшов на дно. Її продали 2013 року. Футляр для скрипки був проданий на тому ж аукціоні, що й кишеньковий годинник Henry Aldridge & Son за 360 тисяч фунтів.

"Титанік" йшов із Саутгемптона (Англія) до Нью-Йорка, коли 14 квітня 1912 року під час перетину Атлантики зіткнувся з айсбергом. За підрахунками, в крижаних водах загинуло 1500 людей.

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