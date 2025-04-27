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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
55
Время на прочтение
1 мин

На какие болезни может указывать сухость губ: объяснение врачей

Если часто сохнут губы, это может являться признаком наличия заболеваний и воспалительных процессов в организме.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На какие болезни указывают сухие губы

На какие болезни указывают сухие губы / © www.freepik.com/free-photo

На какие проблемы со здоровьем могут указывать сухие губы

  • Обезвоживание организма. Это одна из самых распространенных причин. Недостаточное потребление воды, особенно в жару или во время активных физических упражнений, быстро сказывается на состоянии кожи и слизистых органов дыхания.

  • Гиповитаминоз. Также часто сухие губы могут указывать на недостаток витаминов А, Е и группы В. В таком случае к сухости губ могут добавляться трещины в уголках рта и шелушение кожи лица.

  • Аллергия. Нередко сухость губ сопутствует аллергическим реакциям как на продукты питания, так и на косметику, зубную пасту, гигиенические средства или даже лекарства. Когда возникает аллергическая реакция, может появляться зуд, отеки и покраснение кожи.

  • Диабет II типа — это наиболее серьезная проблема, на которую указывают сухие губы. Стремительное повышение сахара в крови нарушает водно-солевой баланс организма, что нередко проявляется сухостью губ и постоянной жаждой.

  • Заболевание щитовидной железы — гипотиреоз. Сухость губ может указывать на замедление обмена веществ, что отрицательно сказывается на состоянии кожи и слизистых.

Если проблема сухости губ не проходит в течение нескольких дней, а также сопровождается другими симптомами — жаждой, слабостью и шелушением кожи, врачи рекомендуют немедленно обратиться за помощью и пройти обследование. Выявление заболевания на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и избежать осложнений.

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Дата публикации
Количество просмотров
55
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