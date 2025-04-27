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На какие болезни может указывать сухость губ: объяснение врачей
Если часто сохнут губы, это может являться признаком наличия заболеваний и воспалительных процессов в организме.
На какие проблемы со здоровьем могут указывать сухие губы
Обезвоживание организма. Это одна из самых распространенных причин. Недостаточное потребление воды, особенно в жару или во время активных физических упражнений, быстро сказывается на состоянии кожи и слизистых органов дыхания.
Гиповитаминоз. Также часто сухие губы могут указывать на недостаток витаминов А, Е и группы В. В таком случае к сухости губ могут добавляться трещины в уголках рта и шелушение кожи лица.
Аллергия. Нередко сухость губ сопутствует аллергическим реакциям как на продукты питания, так и на косметику, зубную пасту, гигиенические средства или даже лекарства. Когда возникает аллергическая реакция, может появляться зуд, отеки и покраснение кожи.
Диабет II типа — это наиболее серьезная проблема, на которую указывают сухие губы. Стремительное повышение сахара в крови нарушает водно-солевой баланс организма, что нередко проявляется сухостью губ и постоянной жаждой.
Заболевание щитовидной железы — гипотиреоз. Сухость губ может указывать на замедление обмена веществ, что отрицательно сказывается на состоянии кожи и слизистых.
Если проблема сухости губ не проходит в течение нескольких дней, а также сопровождается другими симптомами — жаждой, слабостью и шелушением кожи, врачи рекомендуют немедленно обратиться за помощью и пройти обследование. Выявление заболевания на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и избежать осложнений.