Здали нерви: зірка "Реала" ледь не накинувся на арбітра під час фіналу Кубка Іспанії (відео)

Антоніо Рюдігер у матчі з "Барселоною" / © Associated Press

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Наприкінці фінального матчу Кубка Іспанії з футболу між "Барселоною" і "Реалом" стався скандальний епізод за участю захисника мадридців Антоніо Рюдігера.

32-річний німець не впорався зі своїми емоціями та отримав пряму червону картку у компенсований до другого екстратайму час.

Рюдігера, якого замінили на 111-й хвилині, за межами поля розлютило те, що головний арбітр Рікардо де Бургос Бенгоечеа зупинив атаку "Реала" через відмашку Кіліана Мбаппе від Еріка Гарсії.

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Антоніо схопився з лавки для запасних і кинув у суддю якийсь предмет. Видання Marca стверджує, що це був шматок льоду. Членам тренерського штабу "вершкових" довелося стримувати Рюдігера, який намагався прорватися на поле до рефері.

За таку поведінку Рюдігеру загрожує тривала дискваліфікація. Захисника можуть відсторони на термін від чотирьох до 12 матчів.

Зазначимо, що вилучення за неспортивну поведінку також отримали ще два гравці мадридського клубу – Джуд Беллінгем і Лукас Васкес.

"Барселона" в екстратаймах здолала "Реал" (3:2) і стала володарем Кубка Іспанії.

Для "Барселони" це 32-й в історії тріумф у Кубку Короля. Каталонський клуб є абсолютним рекордсменом за цим показником. "Реал" вигравав Кубок Іспанії 20 разів.

Раніше повідомлялося, що перед Ель Класико у фіналі Кубка Іспанії розгорівся гучний скандал.