Анчелотті прокоментував поразку "Реала" від "Барселони" у фіналі Кубка Іспанії

Карло Анчелотті / © Associated Press

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Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті висловився про поразку "вершкових" від "Барселони" у фіналі Кубка Іспанії сезону-2024/25.

Основний час матчу на "Естадіо де Ла Картуха" у Севільї завершився з рахунком 2:2, а в екстратаймах каталонська команда забила переможний гол і в підсумку здолала мадридців з рахунком 3:2.

"Ми контролювали гру, але вони закинули нам м'яч за спину, і ось тоді все ускладнилося. Нам потрібно продовжувати боротися, тому що ми віддали всі сили, ми грали дуже добре, і нам нема на що скаржитися. Ми були ближче до перемоги, ніж наші суперники.

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Я вважав за краще випустити Мбаппе у другому таймі, коли темп трохи знизився. Він не зміг би витримати всю гру, тому й вийшов на заміну у другому таймі. У нього було кілька дуже хороших хвилин.

У другому таймі ми намагалися більше вириватися з оборони. Коли вони трохи послабили тиск, нам це вдалося. Ми провели дуже хороший другий тайм. Шкода, що не змогли підняти Кубок, але виконали свою роботу. Немає за що дорікати.

Поразка? Щось пішло не так. Це дрібниці, які іноді дорого коштують. Треба відпочивати та продовжувати боротися до кінця. Я не хочу говорити про суддю.

Червоні картки? Зрештою, я не знаю, що сталося. Рюдігер? Його виступ був фантастичним, і він тримався так довго, як міг. Він доклав величезних зусиль, але дуже втомися і не міг бігати", – цитує Анчелотті видання Marca.

Для "Барселони" це 32-й в історії тріумф у Кубку Короля. Каталонський клуб є абсолютним рекордсменом за цим показником. "Реал" вигравав Кубок Іспанії 20 разів.

Раніше повідомлялося, що перед Ель Класико у фіналі Кубка Іспанії розгорівся гучний скандал.

Додамо, що цьогоріч "Барселона" також рознесла "Реал" у фіналі Суперкубка Іспанії (5:2).

У чемпіонаті Іспанії за п'ять турів до кінця каталонці лідирують, випереджаючи мадидців на 4 очки. 11 травня "Барселона" прийме "Реал" у матчі Ла Ліги.