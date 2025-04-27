Путін маніпулює Трампом для досягнення своїх цілей - CNN

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін знову довів свою дипломатичну майстерність, обігравши американського лідера Дональда Трампа на переговорах щодо України.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Президент Росії Володимир Путін вже давно використовує свою майстерність маніпуляції для досягнення політичних цілей, і цього разу його об’єктом впливу став президент США Дональд Трамп. На цьому етапі переговори між двома країнами, незважаючи на активні дипломатичні зусилля, не принесли значного прогресу, і Путін продовжує маніпулювати ситуацією на свою користь.

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Після того, як Трамп повернувся до Білого дому, він провів низку зустрічей і телефонних розмов із Путіним, однак ці переговори не призвели до результату. Стівен Віткофф, посланець Трампа, також не зміг добитися значних змін, повернувшись до США з повідомленням, яке в основному повторювало позицію Кремля.

«Я б сказала, що переговори йдуть дуже добре — з точки зору Путіна», — зазначила експерт Ангела Стент.

Ці зустрічі не стали успішними через те, що Путін продовжує розглядати ситуацію як гру на витримку, вірячи, що час працює на Росію. За словами експертів, Путін вважає, що західні країни, зокрема США та Європа, зрештою здадуться під тиском війни і погодяться на мир на умовах Росії.

«Путін грає в гру на витримку, бо він вірить, що час на його боці», — стверджує Джон Лоух.

Дипломатичні ініціативи Трампа щодо припинення війни в Україні не змогли переконати Москву. Кремль використовує всі можливі методи, щоб створити умови для своєї перемоги — затягуючи переговори і повторюючи вже відомі умови, зокрема визнання контролю Росії над Кримом.

«Тривале затягування, торг за кожну деталь чи відмова без чіткого „ні“ — це класична тактика Росії», — зазначив Лоух.

Для Путіна переговори з Трампом є лише одним з етапів стратегії, спрямованої на досягнення глобальних цілей Росії, зокрема на підтримку режиму в Україні та зміцнення позицій Кремля на світовій арені.

«Трамп говорить про конкуренцію великих держав, що він міг би захопити Канаду, Гренландію, Панаму — і для Путіна це нормально», — додає Стент.

Путін неодноразово демонстрував своє вміння маніпулювати іншими світовими лідерами. Протягом своєї кар’єри він застосовував різні тактики, включаючи психологічний тиск і маніпуляції, щоб досягати своїх цілей. Під час зустрічей з Трампом Путін неодноразово виявляв ці вміння, навіть передавши йому м’яч після Чемпіонату світу з футболу в 2018 році з натяком, що «тепер м’яч на твоєму полі», що стало метафорою для тиску на американського президента.

«Це було характерно для розрахункового підходу Путіна „око за око“, який сприймає дипломатію як гру з переможцями та програвшими», — зазначила Каліна Жекова.

Тим часом Сполучені Штати, незважаючи на всі свої зусилля, не змогли знайти консенсус з Росією. Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про свою готовність до переговорів, але тільки за умов, що не загрожуватиме національній безпеці США.

«Адміністрація Трампа готова до угоди, але не хоче платити високу ціну за це — без гарантій безпеки для США, без виведення військ», — зазначила Дженніфер Каванах.

В результаті Путін не тільки виграв час, але й продовжує впливати на дипломатичний процес у світовій політиці, підтримуючи свою стратегію маніпулювання та тиску на західні країни.

створюючи ситуації, в яких вони змушені погоджуватись на його умови. Путін готується до переговорів максимально ретельно, вважаючи кожну деталь важливою для успіху. Він не лише має вражаючий досвід, а й вміє використовувати психологічні методи для досягнення своїх цілей.

«Путін відомий тим, що називав свою роботу в КДБ „роботою з людьми“. Його навчили мистецтву маніпулювання співрозмовниками», — зазначив Джон Лоух.

Це був ще один приклад Путіна в дії, коли на саміті в Гельсінкі 2018 року він передав Трампу м’яч Чемпіонату світу з футболу, сказавши «тепер м’яч на твоєму полі», що відображало його розраховану стратегію. Це був ще один крок, щоб схилити Трампа до угоди на умовах Росії. За словами Каліни Жекови з Лондонського університету, цей жест свідчить про розрахункову тактику Кремля.

«Це було характерно для розрахованого підходу Путіна „око за око“, який сприймає дипломатію як гру з переможцями та програвшими», — сказала Жекова.

Путін відомий також тим, що іноді використовує неординарні методи, наприклад, він випускав свою собаку на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, знаючи, що вона боїться собак, що ще раз підкреслює його готовність маніпулювати своїми опонентами.

Проте адміністрація Трампа не готова до таких дипломатичних методів. Віткофф, який не має досвіду в політиці та дипломатії, стає центральною фігурою у спробах переговорів. Це ще раз підтверджує, що команда США не має необхідних експертів для ведення переговорів з таким досвідченим маніпулятором, як Путін.

«Тим часом російська делегація включала досвідчених дипломатів, які говорять на кількох мовах та мають великий досвід у переговорах», — зазначає Стент.

Наразі є ознаки того, що Москва сподівається на те, що Трамп зрештою втратить терпіння і відмовиться від своїх мирних ініціатив. Однак США, за словами експертів, можуть покинути ці переговори, якщо не побачать реальних результатів. Трамп сам також заявляв про свою розчарованість у процесі переговорів, зазначивши, що вони виявились складнішими, ніж він очікував.

«Адміністрація Трампа готова до угоди, але не хоче платити високу ціну за це — без гарантій безпеки для США, без виведення військ», — сказала Дженніфер Каванах, експерт з військових питань.

Незважаючи на всі зусилля США, Путін залишається на своїх позиціях, сподіваючись, що з часом міжнародна ситуація змусить Україну і її союзників підкоритись.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оглядач The Times розповідав про те, через кого Україна перебуває на межі зради.