Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин снова доказал свое дипломатическое мастерство, обыграв американского лидера Дональда Трампа на переговорах по Украине.

Об этом говорится в материале CNN.

Президент России Владимир Путин уже давно использует свое мастерство манипуляции для достижения политических целей и на этот раз его объектом влияния стал президент США Дональд Трамп. На этом этапе переговоры между двумя странами, несмотря на активные дипломатические усилия, не принесли значительного прогресса и Путин продолжает манипулировать ситуацией в свою пользу.

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После того, как Трамп вернулся в Белый дом, он провел ряд встреч и телефонных разговоров с Путиным, однако эти переговоры не привели к результату. Стивен Виткофф, посланник Трампа, также не смог добиться значительных изменений, вернувшись в США с сообщением, в основном повторявшим позицию Кремля.

«Я бы сказала, что переговоры идут очень хорошо — с точки зрения Путина», — отметила эксперт Ангела Стент.

Эти встречи не стали успешными из-за того, что Путин продолжает рассматривать ситуацию как игру на выдержку, веря, что время работает на Россию. По словам экспертов, Путин считает, что западные страны, в том числе США и Европа, в конце концов сдадутся под давлением войны и согласятся на мир на условиях России.

«Путин играет в игру на выдержку, потому что он верит, что время на его стороне», — утверждает Джон Лоух.

Дипломатические инициативы Трампа по прекращению войны в Украине не смогли убедить Москву. Кремль использует все возможные методы для создания условий для своей победы — затягивая переговоры и повторяя уже известные условия, в том числе признание контроля России над Крымом.

«Длительная затяжка, торг за каждую деталь или отказ без четкого „нет“ — это классическая тактика России», — отметил Лоух.

Для Путина переговоры с Трампом лишь один из этапов стратегии, направленной на достижение глобальных целей России, в частности на поддержку режима в Украине и укрепление позиций Кремля на мировой арене.

«Трамп говорит о конкуренции великих держав, что он мог бы захватить Канаду, Гренландию, Панаму — и для Путина это нормально», — добавляет Стент.

Путин неоднократно демонстрировал свое умение манипулировать другими мировыми лидерами. мяч на твоем поле», что стало метафорой давления на американского президента.

«Это было характерно для расчетного подхода Путина „глаз за око“, который воспринимает дипломатию как игру с победителями и проигравшими», — отметила Калина Жекова.

Между тем, Соединенные Штаты, несмотря на все свои усилия, не смогли найти консенсус с Россией. Администрация Трампа неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, но только при условии, что не будет угрожать национальной безопасности США.

«Администрация Трампа готова к соглашению, но не хочет платить высокую цену за это — без гарантий безопасности для США, без вывода войск», — отметила Дженнифер Каванах.

В результате Путин не только выиграл время, но продолжает влиять на дипломатический процесс в мировой политике, поддерживая свою стратегию манипулирования и давления на западные страны.

создавая ситуации, в которых они вынуждены соглашаться с его условиями. Путин готовится к переговорам максимально усердно, считая каждую деталь важной для успеха. Он имеет не только впечатляющий опыт, но и умеет использовать психологические методы для достижения своих целей.

«Путин известен тем, что называл свою работу в КГБ „работой с людьми“. Его научили искусству манипулирования собеседниками», — отметил Джон Лоух.

Это был еще один пример Путина в действии, когда на саммите в Хельсинки 2018 он передал Трампу мяч Чемпионата мира по футболу, сказав «теперь мяч на твоем поле», что отражало его рассчитанную стратегию. Это был еще один шаг, чтобы склонить Трампа к соглашению на условиях России. По словам Калины Жековы из Лондонского университета, этот жест свидетельствует о расчетной тактике Кремля.

«Это было характерно для рассчитанного подхода Путина „глаз за око“, который воспринимает дипломатию как игру с победителями и проигравшими», — сказала Жекова.

Путин известен также тем, что иногда использует неординарные методы, например он выпускал свою собаку на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, зная, что она боится собак, что еще раз подчеркивает его готовность манипулировать своими оппонентами.

Однако администрация Трампа не готова к таким дипломатическим методам. Виткофф, не имеющий опыта в политике и дипломатии, становится центральной фигурой в попытках переговоров. Это еще раз подтверждает, что у команды США нет необходимых экспертов для ведения переговоров с таким опытным манипулятором, как Путин.

«Между тем, российская делегация включала опытных дипломатов, которые говорят на нескольких языках и имеют большой опыт в переговорах», — отмечает Стент.

Есть признаки того, что Москва надеется на то, что Трамп в конечном счете потеряет терпение и откажется от своих мирных инициатив. Однако США, по словам экспертов, могут бросить эти переговоры, если не увидят реальных результатов. Трамп сам также заявлял о своей разочарованности в процессе переговоров, отметив, что они оказались сложнее, чем он ожидал.

«Администрация Трампа готова к соглашению, но не хочет платить высокую цену за это — без гарантий безопасности для США, без вывода войск», — сказала Дженнифер Каванах, эксперт по военным вопросам.

Несмотря на все усилия США, Путин остается на своих позициях в надежде, что со временем международная ситуация заставит Украину и ее союзников подчиниться.

Напомним, ранее мы писали о том, что обозреватель The Times рассказывал о том, из-за кого Украина находится на грани измены.