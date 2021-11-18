На авіабазі у Греції розбився винищувач

На авіабазі у Греції розбився винищувач

Пілот встиг катапультуватися з літака.

Винищувач F-16 розбився на авіабазі Андравіда у Греції. Пілоту вдалося вижити.

Про це повідомляє Kathimerini.

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Відомо, що літак летів до Араксоса, але здійснив вимушену посадку в Андравіді. Під час приземлення винищувач виїхав за межі смуги.

Пілот катапультувався. За попередньою інформацією, його стан задовільний.

За фактом аварії проводиться розслідування. Причини інциденту поки невідомі.

Нагадаємо, на авіабазі Королівських ВПС Нідерландів Лееварден бельгійський винищувач F-16 після запуску двигуна почав мимовільний рух і врізався в будівлю аеродрому. Поранення отримала одна людина, яка в момент удару перебувала в будівлі.

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