Саша з Вінниччини дуже сподівається на допомогу

Юнаку потрібно здолати рак задля майбутнього.

Родина Березовських просить фінансової допомоги на лікування свого сина Олександра дорогими ліками, які можуть зберегти йому життя.

У юнака діагностували онкологію восени 2019 року, і тоді почалася його історія боротьби. «У останній тиждень вересня 2019 року у мого сина почалися проблеми зі здоров'ям: нудота та біль у животі. Після візиту до лікарні діагностувати рак кишківника 4 ст. У Києві в Національному інституті раку 24.10.19. його прооперували. А після операції нам порекомендували прийняти курс хімії», - розповідає мама юнака.

Таких хімій було за цей час аж 19. Та хвороба виявилась сильнішою і почала знову прогресувати. Зараз лікарі призначають нове лікування, воно більш сучасне, але і значно дорожче.

"Хіміотерапевти призначили нам ще один дороговартісний таргентний препарат, який обходиться нашій сім'ї у 140 тисяч гривень на місяць. В Саші дуже великі надії на життя. Допоможіть будь ласка подолати хворобу", - просить мама юнака.

Звичайна родина з невеличкого селища на Вінниччині не була готова до таких витрат, але без лікування врятувати сина буде неможливо, тому вони благають всіх небайдужих людей про фінансову допомогу на продовження лікування.

Реквізити для допомоги:

Номер картки 5168 7573 7472 6620 Березовський Олександр Юрійович