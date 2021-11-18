ЗМІ дізналися, кого з українських міністрів хотіли вбити

З приводу цього інциденту МВС проведе брифінг.

Група зловмисників начебто планувала вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Про це інформує УНІАН з посиланням на власні джерела.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.

У коментарі 24 каналу журналіст та екснардеп Сергій Лещенко ім'я людини, на яку готували замах, не назвал, але зазначив, що цей міністр "найбільше впливає на життя кожного з громадян України".

Зазначимо, що від жовтня 2019-го до 10 червня 2020 року Роман Лещенко був уповноваженим президента із земельних питань. 10 червня 2020 року був призначений головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Від грудня 2020-го очолює Мінагрополітики.

Раніше в МВС розповіли, що Україні планували замах на одного із міністрів Кабміну. У зв'язку з цим відбудеться терміновий брифінг Дениса Монастирського.