СМИ узнали, кого из украинских министров хотели убить

По поводу этого инцидента МВД проведет брифинг.

Группа злоумышленников якобы планировала убийство министра аграрной политики Романа Лещенко.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В комментарии 24 канала журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко имя человека, на которого готовили покушение, не назвал, но отметил, что этот министр "больше всего влияет на жизнь каждого из граждан Украины".

Отметим, что с октября 2019-го по 10 июня 2020 года Роман Лещенко был уполномочен президента по земельным вопросам. 10 июня 2020 года был назначен главой Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру. С декабря 2020-го возглавляет Минагрополитики.

Ранее в МВД рассказали, что Украине планировали покушение на одного из министров Кабмина. В этой связи состоится срочный брифинг Дениса Монастырского.