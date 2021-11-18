Саша с Винничины очень надеется на помощь

Юноше нужно одолеть рак ради будущего.

Семья Березовских просит финансовой помощи на лечение своего 19-летнего сына Александра дорогими лекарствами, которые могут сохранить ему жизнь.

У юноши диагностировали онкологию осенью 2019 года. «В последнюю неделю сентября 2019 года у моего сына начались проблемы со здоровьем: тошнота и боль в животе. После визита в больницу диагностировать рак кишечника 4 ст. В Киеве в Национальном институте рака 24.10.19. его прооперировали. А после операции нам порекомендовали принять курс химии», - рассказывает мама юноши.

Таких химий было за это время 19. Но болезнь оказалась сильнее и начала снова прогрессировать. Сейчас врачи назначают новое лечение, оно более современное, но и гораздо дороже.

"Химиотерапевты назначили нам еще один дорогостоящий таргентный препарат, который обходится нашей семье в 140 тысяч гривен в месяц. У Саши очень большие надежды на жизнь. Помогите пожалуйста справиться с болезнью", - просит мама Саши.

Обычная семья из небольшого поселка в Винницкой области не была готова к таким расходам, но без лечения спасти сына будет невозможно, поэтому они умоляют всех неравнодушных людей финансовой помощи на продолжение лечения.

Реквизиты для помощи:

Номер карточки 5168 7573 7472 6620 Березовский Александр Юрьевич.