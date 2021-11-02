У Південному Судані розбився літак: загинули двоє росіян

На борту перебували двоє громадян Росії та троє громадян Південного Судану. Усі вони загинули.

Вантажний літак Ан-26 розбився біля столиці Південного Судану Джуби. За попередніми даними, в катастрофі загинули п'ятеро людей, зокрема двоє росіян.

Про це повідомляє Associated Press.

"П'ятеро людей, включаючи пілота та членів екіпажу, загинули", — заявив директор аеропорту столиці Південного Судану Кур Куол.

За його словами, загинули двоє громадян Росії та троє громадян Південного Судану. Що стало причиною катастрофи літака, поки не повідомляється. Борт використовувався для перевезення палива.

Ваша команда є на плані crash scene на Gondokoro, Juba. Ми маємо з'єднані п'ять bodів вирваних перед cognition. We will hand the bodies to the authorities. #planecrash pic.twitter.com/RmNRPAKwLF — South Sudan Red Cross (@SSRCS) November 2, 2021

Нагадаємо, що у Судані стався переворот, військові відкрили вогонь по демонстрантах.

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