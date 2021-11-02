Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Південному Судані розбився літак: загинули двоє росіян

У Південному Судані розбився літак: загинули двоє росіян

South Sudan Red Cross

На борту перебували двоє громадян Росії та троє громадян Південного Судану. Усі вони загинули.

Вантажний літак Ан-26 розбився біля столиці Південного Судану Джуби. За попередніми даними, в катастрофі загинули п'ятеро людей, зокрема двоє росіян.

Про це повідомляє Associated Press.

"П'ятеро людей, включаючи пілота та членів екіпажу, загинули", — заявив директор аеропорту столиці Південного Судану Кур Куол.

За його словами, загинули двоє громадян Росії та троє громадян Південного Судану. Що стало причиною катастрофи літака, поки не повідомляється. Борт використовувався для перевезення палива.

Нагадаємо, що у Судані стався переворот, військові відкрили вогонь по демонстрантах.

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація