В Южном Судане разбился самолет: погибли двое россиян

На борту находились два гражданина России и трое граждан Южного Судана. Все они погибли.

Грузовой самолет Ан-26 разбился возле столицы Южного Судана Джубы. По предварительным данным, в катастрофе погибли пять человек, в том числе, двое россиян.

Об этом сообщает Associated Press.

"Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли", — заявил директор аэропорта столицы Южного Судана Кур Куол.

По его словам, погибли два гражданина России и трое граждан Южного Судана. Что стало причиной крушения самолета, пока не сообщается. Борт использовался для перевозки топлива.

Our team is at the plane crash scene at Gondokoro, Juba. We have collected five bodies burned beyond recognition. We will hand the bodies to the authorities. #planecrash pic.twitter.com/RmNRPAKwLF — South Sudan Red Cross (@SSRCS) November 2, 2021

Напомним, что в Судане произошел переворот, военные открыли огонь по демонстрантам.

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