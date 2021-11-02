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В Южном Судане разбился самолет: погибли двое россиян

В Южном Судане разбился самолет: погибли двое россиян

South Sudan Red Cross

На борту находились два гражданина России и трое граждан Южного Судана. Все они погибли.

Грузовой самолет Ан-26 разбился возле столицы Южного Судана Джубы. По предварительным данным, в катастрофе погибли пять человек, в том числе, двое россиян.

Об этом сообщает Associated Press.

"Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли", — заявил директор аэропорта столицы Южного Судана Кур Куол.

По его словам, погибли два гражданина России и трое граждан Южного Судана. Что стало причиной крушения самолета, пока не сообщается. Борт использовался для перевозки топлива.

Напомним, что в Судане произошел переворот, военные открыли огонь по демонстрантам.

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