Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой

Любимая артистки сделала ей предложение.

Американская актриса Кристен Стюарт сообщила поклонникам об изменениях в ее личной жизни.

Так, звезда киносаги "Сумерки" объявила, что обручилась со своей девушкой, сценаристкой Дилан Майер. Радостной новостью знаменитость поделилась во время шоу Говарда Стерна.

Кристен Стюарт с любимой / instagram.com/spillzdylz

На вопрос о том, планируют ли Стюарт и Майер сыграть свадьбу, актриса ответила: "Мы женимся, это правда". Кристен призналась, что ее избранница сделала ей предложение, однако больше никаких подробностей счастливого события разглашать не стала.

Кристен Стюарт с любимой / instagram.com/spillzdylz

Отметим, в 2016 году Кристен совершила каминг-аут и заявила, что она бисексуалка. Роман с Дилан у актрисы закрутился в августе 2019-го, после разрыва с новозеландской моделью Стеллой Максвелл, с которой Стюарт встречалась в течение двух лет.

Кристен Стюарт с любимой / instagram.com/spillzdylz

Через три месяца Стюарт официально подтвердила отношения с Майер, а также призналась, что готова к женитьбе.

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