На авиабазе в Греции разбился истребитель

Пилот успел катапультироваться из самолета.

Истребитель F-16 разбился на авиабазе Андравида в Греции. Пилоту удалось выжить.

Об этом сообщает Kathimerini.

Также читайте В Южном Судане разбился самолет: погибли двое россиян

Известно, что самолет летел в Араксос, но совершил вынужденную посадку в Андравиде. Во время приземления истребитель выехал за пределы полосы.

Пилот катапультировался. По предварительной информации, его состояние удовлетворительное.

По факту аварии проводится расследование. Причины инцидента пока неизвестны.

Напомним, на авиабазе Королевских ВВС Нидерландов Леэварден бельгийский истребитель F-16 после запуска двигателя начал самопроизвольное движение и врезался в здание аэродрома. Ранения получил один человек, который в момент удара находился в здании.

Читайте также: