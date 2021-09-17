Під час землетрусу в Китаї стався витік 150 тонн горілки

Під час землетрусу в Китаї стався витік 150 тонн горілки

Для відкачування легкозаймистої рідини були використані спеціальні насоси, захищені від вибухів.

На півдні Китаю напередодні вранці стався землетрус магнітудою 6,0 . Жертвами стихії стали три людини, ще 100 - отримали поранення і травми, понад 70 тисяч жителів регіону евакуювали.

Про це повідомив інформаційний портал Sina.

За даними Китайського сейсмологічного центру, підземні поштовхи були зафіксовані в четвер вранці о 4:33 за місцевим часом (23:33 середи за Києвом) в повіті Лусянь міста Лучжоу, населення якого перевищує 4,3 млн осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км. О 04:55 (23:55 за Києвом) там були зафіксовані поштовхи магнітудою 2,8.

Deadly earthquake shakes China's Sichuan province pic.twitter.com/XAoXFomync — The Sun (@TheSun) September 16, 2021

China launched an emergency response Thursday morning after a 6.0-magnitude earthquake jolted the southwestern province of Sichuan, killing at least three people. pic.twitter.com/zVH6Py7knT — The Weather Network (@weathernetwork) September 16, 2021

Внаслідок сильного землетрусу в південно-західній китайській провінції Сичуань понад 150 тонн міцного алкоголю витекло з ємностей, поінформувало видання South China Morning Post.

Під час землетрусу в Китаї стався витік 150 тонн алкоголю. Фото: twitter.com/AndyVermaut

Зазначається, що інцидент стався на складі компанії-виробника Luzhou Chennianjiao в місті Лучжоу. Через сейсмічну активність понад 170 великих керамічних ємностей із китайською горілкою (байцзі) тріснули.

"Як тільки надійшла інформація про те, що сталося, ми негайно направили фахівців і рятувальників на місце події. Ми вжили заходів, щоб розбавити алкоголь. Таким чином була усунена небезпека його займання", - розповів глава управління з надзвичайних ситуацій міста Лі Хуагуей.

Для відкачування легкозаймистої рідини були використані спеціальні насоси, захищені від вибухів. Завдяки таким заходам рятувальники повністю усунули загрозу для безпеки місцевих жителів, запевнив чиновник.

Уцілілі ємності зі спиртним перемістили в безпечне місце.

Нагадаємо:

8 вересня поблизу с. Брестів Мукачівського району було зафіксовано підземний поштовх. Землетрус не призвів до негативних наслідків.

не призвів до негативних наслідків. А у столиці Мексики Мехіко і біля курорту Акапулько стався потужний землетрус. Поштовхи оцінюються в 7,4 бали. Землетрус спричинив відключення електроенергії в окремих районах мексиканської столиці.

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