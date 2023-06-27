Пригожин більше не має претензій до Шойгу та Герасимова — Лукашенко

Знадобилося провести кілька раундів переговорів, щоб Пригожин відмовився від претензій до Шойгу та Герасимова.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що власник терористичного угруповання "Вагнер" Євген Пригожин більше не має претензій до щодо голови Міноборони РФ Сергія Шойгу та керівника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Про це Лукашенко заявив під час церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу, інформує "БелТА".

Він заявив, що знадобилося провести кілька раундів переговорів, щоб Пригожин відмовився від претензій до Шойгу та Герасимова.

"Він мені сказав: "Я не буду вимагати від президента (Путіна - ред.), щоб він віддав Шойгу і Герасимова, і зустрічі навіть просити не буду", я кажу: "Ну і добре. Це дуже хороший крок. Не треба в цій ситуації, напружуючи обстановку, вимагати нездійсненне", - сказав Лукашенко.

Крім того, диктатор заявив що наступною умовою, про виконання якої домовилися обидві сторони — це запонка подальшого руху колони "вагнерівців" у бік російської столиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда прокоментував інформацію про переміщення бойовиків терористичної приватної військової компанії "Вагнер" на територію Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Євген Пригожин після невдалої спроби бунту втік до Білорусі.

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