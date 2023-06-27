У Пригожина больше нет претензий к Шойгу и Герасимову — Лукашенко

Потребовалось провести несколько раундов переговоров, чтобы Пригожин отказался от претензий к Шойгу и Герасимову.

Самопровозглашенный президентБеларуси Александр Лукашенко заявил, что владелец террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин больше не имеет претензий к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и руководителю Генштаба РФ Валерию Герасимову.

Об этом Лукашенко заявил во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, информирует " БелТА ".

Он заявил, что потребовалось провести несколько раундов переговоров, чтобы Пригожин отказался от претензий к Шойгу и Герасимову.

"Он мне сказал: "Я не буду требовать от президента (Путина – ред.), чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду", я говорю: "Ну и ладно. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать невыполнимое", — сказал Лукашенко.

Кроме того, диктатор заявил, что следующим условием, о выполнении которого договорились обе стороны, — это запонка дальнейшего движения колонны "вагнеровцев" в сторону российской столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда прокомментировал информацию о перемещении боевиков террористической частной военной компании "Вагнер" на территорию Беларуси.

Кроме того, мы ранее информировали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Евгений Пригожин после неудачной попытки бунта сбежал в Беларусь.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.