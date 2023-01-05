Путін збирається до Донецька? У Кремлі відповіли на чутки

Російський диктатор Володимир Путін накав Міністру оборони РФ Сергію Шойгу припинити вогонь в Україні на Святвечір та Різдво 7 січня.

Після цього у Мережі з'явилася інформація про нібито плани Путіна поїхати у ці дні до Донецька. Однак речник російського диктатора одразу спростував цю інформацію.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У російських телеграм-каналах поширилася інформація про те, що Путін може на Різдво 7 січня відвідати Донецьк. Мовляв, зараз триває активна підготовка до цієї поїздки, однак візит може бути скасовано будь-якої миті. До того ж, у Кремлі раніше відмовилися розкривати, де президент РФ проведе свято.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков не зовсім відкинув цю ідею, а заявив, що "Кремлю нічого не відомо про нібито плани президента РФ Володимира Путіна поїхати на Різдво до Донецька".

Натомість радник мера Маріуполя Петро Андрющенко переконаний, що у Путіна не вистачить сміливості приїхати до України.

"Інсайд" що перемир’я оголошено через запланований візит путіна в Донецьк. Знов годують л*йном з лопати. Готовий поставити що завгодно, що в Донецьку його не буде не тільки на Різдво, але ніколи. Принаймні, живого", - написав Андрющенко в телеграмі.

Він додав, що останнє гарантоване Путіним припинення вогню з боку Росії відбулося 29 серпня 2014 року в Іловайську. Це коштувало Україні життів 366 Героїв.

Крім того, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко також прокоментував інформаційний вкид про те, що перемир'я оголошено, начебто, через те, що до окупованого Донецька хоче приїхати Путін.

"Дуже дивна інформація. Путін ще той наляканий щур", - сказав Коваленко, підкреслюючи, що такий візит практично неможливий.

Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони РФ Сергію Шойгу про припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні на півтори доби, від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Однак військовий експерт Петро Черник переконаний, що таким чином окупанти готуються посилити ділянки фронту та звинуватити ЗСУ в обстрілах “навіть на свята”.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також вважає, що "вказівка" російського диктатора Путіна про так зване "різдвяне перемир'я" – виключно пропагандистський жест і нічого більше. За його словами, РФ хоче отримати час для проведення мобілізації, будівництва укріплень на захоплених територіях та перегрупування армії.

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