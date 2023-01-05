Що планують росіяни до “різдвяного перемир’я”: експерт попередив про хитру пастку

Від ранку 6 січня російські окупанти можуть провокувати українських захисників на вогонь у відповідь масованими обстрілами.

Військові експерти звертають увагу на те, що Путін, оголосивши так зване “різдвяне перемир’я”, наказав припинити вогонь 6 січня від 12.00. З'явились припущення, що, починаючи від ранку росіяни можуть здійснювати масований обстріл, припинити його опівдні, а потім, коли ЗСУ відкриють вогонь у відповідь, звинуватити Україну в обстрілах.

Таку думку висловив в коментарі ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ми ж кажемо про росіян. Вони можуть розпочати масований удар, а потім заявити, що триває перемир'я. Можуть зробити це для того, щоб не було відповіді. Все це, на мій погляд, насамперед провокація. Ніякого перемир'я не повинно бути", - говорить він.

Крім цього, Коваленко прокоментував інформаційний вкид про те, що перемир'я оголошено, начебто, через те, що до окупованого Донецька хоче приїхати Путін. Такі повідомлення сьогодні з'явились в деяких Telegram-каналах.

"Дуже дивна інформація. Путін ще той наляканий щур", - сказав Коваленко, підкреслюючи, що такий візит практично неможливий.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони РФ Сергію Шойгу про припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні на Різдво.

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