Експерт оцінив ймовірність “різдвяного перемир’я”, оголошеного Путіним

Після появи гарячої новини про те, що російський диктатор Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу припинити вогонь на півтори доби, від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, з’явилась вірогідність того, що таким чином окупанти готуються посилити ділянки фронту та звинуватити ЗСУ в обстрілах “навіть на свята”.

Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Петро Черник.

“Цілком можливо, що це банальне відволікання уваги. Він [Путін] дає сигнал світу, мовляв, з ним можна домовлятись. Не забуваймо про те, що тирана мусить любити народ. Якщо народ не любить тирана, то останньому кінець. Також це сигнал своїй масі про те, наскільки він “геніальний справжній лідер”, про те, що в нього є “християнське милосердя”. Цей сигнал бидломаса з’їсть з неймовірним смаком. Крім того, цей крок покликаний консолідувати свою недонацію навколо себе”, - зауважив він.

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На думку Черника, перемир’я на ці півтори доби з боку окупантів малоймовірне.

“5% зі 100%. Але історія війн знає Різдвяні перемир’я. Є історичним фактом, що німці мали з СРСР таке перемир’я. У підсумку це нічого не вирішує. Наприклад, якщо перемир’я тривало б два тижні, то у обох сторін з’явилась можливість для серйозного перегрупування сил. За півтори доби окупанти можуть встигнути хіба що зробити насичення певної ділянки фронту боєприпасами і особовим складом”, - наголосив експерт.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони РФ Сергію Шойгу про припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні на Різдво.

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