Путин собирается в Донецк? В Кремле ответили на слухи

Российский диктатор Владимир Путин приказал Министру обороны РФ Сергею Шойгу прекратить огонь в Украине в Сочельник и Рождество 7 января.

После этого в Сети появилась информация о якобы планах Путина поехать в эти дни в Донецк. Однако представитель российского диктатора сразу опроверг эту информацию.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В российских телеграмм-каналах распространилась информация о том, что Путин может на Рождество 7 января посетить Донецк. Мол, сейчас идет активная подготовка к этой поездке, однако визит может быть отменен в любой момент. К тому же в Кремле ранее отказались раскрывать, где президент РФ проведет праздник.

В то же время спикер Путина Дмитрий Песков не совсем отверг эту идею, а заявил, что "Кремлю ничего не известно о якобы планах президента РФ Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк".

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко убежден, что у Путина не хватит смелости приехать в Украину.

"Инсайд", что перемирие объявлено из-за запланированного визита путина в Донецк. Снова кормят д*рьмом из лопаты. Готов поставить что угодно, что в Донецке его не будет не только на Рождество, но никогда. По крайней мере, живого", — написал Андрющенко в телеграмме.

Он добавил, что последнее гарантированное Путиным прекращение огня со стороны России произошло 29 августа 2014 года в Иловайске. Это стоило Украине жизней 366 Героев.

Кроме того, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также прокомментировал информационный вброс о том, что перемирие объявлено, якобы из-за того, что в оккупированный Донецк хочет приехать Путин.

"Очень странная информация. Путин еще та напуганная крыса", — сказал Коваленко, подчеркивая, что такой визит практически невозможен.

Напомним, 5 января российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу о прекращении огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине на полтора дня, с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Однако военный эксперт Петр Черник убежден, что таким образом оккупанты готовятся усилить участки фронта и обвинить ВСУ в обстрелах "даже на праздники".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также считает, что "указание" российского диктатора Путина о так называемом "рождественском перемирии" – исключительно пропагандистский жест и ничего больше. По его словам, РФ хочет получить время для проведения мобилизации, строительства укреплений на захваченных территориях и перегруппировки армии.

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