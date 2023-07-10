У Польщі українка віддала 15 тисяч євро, бо була "проклята"

У Польщі громадянка України втратила 15 тисяч євро. Шахраї запевнили жінку, бо вона та її родина "прокляті" та запропонували провести спеціальні обряди.

Про це пише wpoznaniu.pl.

Інцидент стався у місті Піла. Громадянці України зателефонували нібито представники парапсихологічної установи, розташованої за межами Польщі. Шахраї обманом змусили жінку повірити в те, що життю і здоров'ю її близьких загрожує небезпека. Українка не була зацікавлена у подальшій розмові. Однак у слухавці вона почула, що чоловіки продовжуватимуть телефонувати, бо на її родині лежить прокляття, яке становить серйозну небезпеку.

Зрештою, їм вдалося вмовити українку зробити перший переказ. На ці гроші шахраї мали придбати необхідні речі для проведення спеціальних ритуалів. Вони мали зняти нібито прокляття. Потім представники закладу вимагали подальші гроші, цього разу за оренду спеціальних ікон для ритуалу. Гроші мали бути повернуті на її рахунок після проведення ритуалів. Однак цього не сталося. Жінка втратила загалом понад 15 000 євро.

Після цього потерпіла звернулась до польської поліції.

Нагадаємо, у Польщі у ніч проти 9 липня мікроавтобус з українцями потрапив у моторошну ДТП. На місці аварії загинула 33-річна жінка.

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